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يوسف الحسيني: لسه في نخانيخ خلف ستار الكباب والكفتة والمحلات

كتب : داليا الظنيني

10:26 م 06/06/2026

يوسف الحسيني

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أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر ستقضي على ظاهرة "النخانيخ" ومن شابههم، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع أي نماذج للثراء غير الواضح أو غير المفسر.

وأضاف الحسيني، خلال برنامجه "مساء جديد" المذاع على قناة "المحور"، أن هناك بعض الحالات التي تثار حولها تساؤلات بشأن مصادر الثروات، متسائلاً: "إزاي بيحققوا مليار واتنين وعشرة؟"، مطالبًا بفتح ملفات جميع "النخانيخ" في مختلف القطاعات.

وأشار الإعلامي إلى أن طبيعة الأنشطة الاستثمارية في بعض الملفات تثير علامات استفهام حول مدى اعتمادها على دراسات جدوى حقيقية وإدارة اقتصادية واضحة، أو ما إذا كانت تقوم على أسس غير معلنة.

وتابع: "لسا في نخانيخ خلف ستار الكباب والكفتة وكبدة وسجق ومحلات"، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا أو كيانات تتراكم حولها علامات استفهام بشأن مصادر دخلها ونمو ثرواتها".

وشدد يوسف الحسيني على أن التحقيقات في قضية صبري نخنوخ شهدت تطورات متلاحقة، حيث ظهرت خلافات بين المتهمين تحولت إلى تبادل للاتهامات، مع استمرار جمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف.

وأكد الإعلامي أن القضية تتضمن اتهامات متعددة بالاحتجاز والإكراه وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، مشيرًا إلى ظهور اسم رجل الأعمال أحمد الحداد وشركة "أملاك" في سياق التحقيقات دون تأكيدات قضائية نهائية.

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يوسف الحسيني صبري نخنوخ نخانيخ

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