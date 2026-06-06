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وزير الصحة: 6 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل.. والعلاج مجاني بالكامل

كتب : حسن مرسي

10:28 م 06/06/2026

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المواطن في المحافظات الست المطبقة لنظام التأمين الصحي الشامل (بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) لا يضع يده في جيبه إطلاقًا، فالعلاج مجاني بالكامل حتى عمليات القلب المفتوح وزرع الكلى والكبد.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك 69 مليون مواطن مؤمن عليهم بمنظومة التأمين الصحي القديمة التي بدأت عام 1962، تشمل العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام وأطفالهم حتى سن 17-18 سنة.

وأشار وزير الصحة إلى أن قيمة التأمين الصحي للمؤمن عليهم تبلغ 50 مليار جنيه سنويًا، ويتم علاجهم مجانًا في المستشفيات المتعاقدة أو التابعة للتأمين الصحي.

وتابع أن "غير المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال الحرة والموسمية والفلاحين والصيادين، الدولة خصصت لهم العلاج على نفقة الدولة بـ27 مليار جنيه سنويًا، تشمل قوائم الانتظار".

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أن المواطن الذي يذهب لمستشفى الشيخ زايد التخصصي أو أي مستشفى في المنظومة يتم رفع طلبه على المنظومة المميكنة، ويصدر القرار بالعلاج خلال 24 ساعة للحالات الطارئة و48 ساعة لغير الطارئة.

وأكد وزير الصحة أن الدولة تطلق آلاف القرارات يوميًا وعشرات الآلاف شهريًا وملايين سنويًا، مشيرًا إلى أن الدستور يلزم الدولة بعلاج المواطن غير القادر وحتى القادر الذي لا يستطيع تحمل تكلفة العلاج.

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خالد عبد الغفار التأمين الصحي نفقة الدولة علاج مجاني

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