أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، السبت، أن أحدث صور الأقمار الاصطناعية كشفت تدمير حظيرة الطائرات مسيرة في قاعدة علي السالم في الكويت نتيجة الهجمات الإيرانية الأخيرة.

ووفقا للوكالة الإيرانية، أظهرت البيانات الميدانية أن حظيرة المسيرات دمرت بشكل كامل بعد استهدافها بالصواريخ، في ظل المناوشات المتبادلة بين إيران وأمريكا.

رصد الهجمات في سياق حرب إيران

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم بالصواريخ والمسيرات قواعد انطلاق الهجمات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران وانتهكت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر أمريكية، تعرض طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي لأضرار جسيمة، ما يهدد وقف النار الهش بين إيران وأمريكا.

استهداف الأسطول الخامس وتوتر علاقة إيران وأمريكا

وأعلن الحرس الثوري، أن قواته الجوية استهدفت قاعدتين جويتين أمريكيتين في الكويت، إلى جانب منشآت هامة تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين.

ووفقا لبيانهـ جاء هذا الرد بعد أن قصفت طائرات مسيرة أمريكية منشآت اتصالات في منطقتي قشم وسيريك، ما دفع طهران لاستخدام الصواريخ البالستية لضرب المنشآت الأمريكية في الكويت والبحرين ضمن سياق حرب إيران الحالية.

تحذيرات الحرس الثوري من اتساع حرب إيران

ووجه الحرس الثوري تحذيرا إلى الولايات المتحدة من أن تكرار هذه العمليات العسكرية سيؤدي إلى ردود فعل أوسع نطاقا.