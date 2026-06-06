إعلان

فارس: هجوم إيراني دمّر حظيرة مسيرات أمريكية بقاعدة علي السالم في الكويت

كتب : محمود الطوخي

10:15 م 06/06/2026 تعديل في 10:54 م

تدمير حظيرة مسيرات أمريكية في الكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، السبت، أن أحدث صور الأقمار الاصطناعية كشفت تدمير حظيرة الطائرات مسيرة في قاعدة علي السالم في الكويت نتيجة الهجمات الإيرانية الأخيرة.

ووفقا للوكالة الإيرانية، أظهرت البيانات الميدانية أن حظيرة المسيرات دمرت بشكل كامل بعد استهدافها بالصواريخ، في ظل المناوشات المتبادلة بين إيران وأمريكا.

رصد الهجمات في سياق حرب إيران

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم بالصواريخ والمسيرات قواعد انطلاق الهجمات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران وانتهكت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر أمريكية، تعرض طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي لأضرار جسيمة، ما يهدد وقف النار الهش بين إيران وأمريكا.

استهداف الأسطول الخامس وتوتر علاقة إيران وأمريكا

وأعلن الحرس الثوري، أن قواته الجوية استهدفت قاعدتين جويتين أمريكيتين في الكويت، إلى جانب منشآت هامة تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين.

ووفقا لبيانهـ جاء هذا الرد بعد أن قصفت طائرات مسيرة أمريكية منشآت اتصالات في منطقتي قشم وسيريك، ما دفع طهران لاستخدام الصواريخ البالستية لضرب المنشآت الأمريكية في الكويت والبحرين ضمن سياق حرب إيران الحالية.

تحذيرات الحرس الثوري من اتساع حرب إيران

ووجه الحرس الثوري تحذيرا إلى الولايات المتحدة من أن تكرار هذه العمليات العسكرية سيؤدي إلى ردود فعل أوسع نطاقا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران الكويت قاعدة علي السالم إيران وأمريكا مضيق هرمز الأسطول الخامس بالبحرين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تامر أمين تعليقًا على قضية نخنوع: النيابة هي المؤتمنة على الحق العام
أخبار مصر

تامر أمين تعليقًا على قضية نخنوع: النيابة هي المؤتمنة على الحق العام
كيف استهدفت الاستخبارات الإسرائيلية مسؤولي ترامب؟
شئون عربية و دولية

كيف استهدفت الاستخبارات الإسرائيلية مسؤولي ترامب؟
شريهان: لو نطق الحجر والسلالم والرخام هيحكي عن ذكرياتي بماسبيرو
زووم

شريهان: لو نطق الحجر والسلالم والرخام هيحكي عن ذكرياتي بماسبيرو
قبل مواجهة مصر.. ما أبرز نقاط القوة والضعف في منتخب البرازيل؟ (تقرير تحليلي)
رياضة عربية وعالمية

قبل مواجهة مصر.. ما أبرز نقاط القوة والضعف في منتخب البرازيل؟ (تقرير تحليلي)
تحذير من الشبورة.. الأرصاد: ارتفاعات جديدة في الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء
أخبار مصر

تحذير من الشبورة.. الأرصاد: ارتفاعات جديدة في الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)
النيابة العامة: ضبط 10 قطع أثرية وأسلحة نارية وذخائر داخل مسكن صبري نخنوخ
النيابة العامة تكشف تفاصيل اتهام صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة في التجمع الخامس