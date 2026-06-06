تألقت الفنانة ريهام حجاج بإطلالة صيفية ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

ظهرت ريهام مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض، تميز بتطريزات على شكل ورود، مع قصة محددة عند منطقة الخصر وانسيابية ناعمة على الجسم، ما أبرز أناقتها بأسلوب بسيط وجذاب.

المكياج وتسريحة الشعر

اختارت مكياجا ناعما بدرجات وردية تناسب لون بشرتها، ما أضفى لمسة أنثوية هادئة على ملامحها، كما تركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بأسلوب طبيعي وعفوي.

الإكسسوارات

ونسقت إطلالتها بحذاء أنيق باللون البيج، إضافة إلى إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة وأسورة وخاتم، مع نظارة شمسية.

ما دلالات ارتداء الفستان الأبيض في عالم الموضة؟

وفقا لموقع "indiatimes"، يشير ارتداء الفستان الأبيض في عالم الموضة إلى البساطة والأناقة، حيث يعكس هذا اللون شعورا بالهدوء، ويمنح الإطلالة طابعا أنثويا جذابا.

كما يعد اللون الأبيض من الألوان الكلاسيكية التي تعبر عن الأناقة الراقية، ويمكن ارتدائه في الإطلالات اليومية النهارية.