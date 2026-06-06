أعرب النجم البلجيكي لوكاكو عن سعادته الكبيرة، بالمشاركة مع منتخب بلاده في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمسكيك.

وشارك لوكاكو في فوز منتخب بلاده وديا اليوم على حساب تونس، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في المونديال.

تصريحات لوكاكو بعد الفوز على تونس

وقال لوكاكو في تصريحات عبر شبكة "آر تي بي إف" البلجيكية: "من الجيد أن نختتم استعداداتنا للمونديال بفوز كبير وعرض جيد، مثل الذي قدمناه اليوم، والعمل الجاد يبدأ الأن، وأتمنى أن أساعد الفريق بشكل جيد في كل مرة أشارك فيها".

وأضاف: "وجود في بطولة كأس العالم هو انتصار بحد ذاته، لأنني لم أكن أتوقع هذا الأمر بعد الإصابة التي تعرضت لها في مارس الماضي، ويجب أن أكون داعم للاعبين بشضكل داعم وأن أساعدهم على تقديم الأفضل حينما أشارك في المباريات".

واختتم لوكاكو تصريحاته: "سعيد للغاية بوجودي هنا والمشاركة في كأس العالم 2026".

مجموعة بلجيكا في كأس العالم

وكانت قرعة كأس العالم 2026، أوقعت المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة بالمونديال رفقة كل من: "مصر، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره المنتخب البلجيكي، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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