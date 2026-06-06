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"منافس مصر".. لوكاكو يتحدث عن مشاركته مع بلجيكا في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

09:01 م 06/06/2026
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    لوكاكو
  • عرض 10 صورة
    لوكاكو
  • عرض 10 صورة
    لوكاكو
  • عرض 10 صورة
    روميلو لوكاكو
  • عرض 10 صورة
    لوكاكو
  • عرض 10 صورة
    لوكاكو
  • عرض 10 صورة
    لوكاكو
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    روميلو لوكاكو صاحب هدف التأهل لبلجيكا
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    صحيفة: لوكاكو قريب من أتلتيكو ضمن صفقة رحيل كوستا لتشيلسي

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أعرب النجم البلجيكي لوكاكو عن سعادته الكبيرة، بالمشاركة مع منتخب بلاده في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمسكيك.

وشارك لوكاكو في فوز منتخب بلاده وديا اليوم على حساب تونس، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في المونديال.

تصريحات لوكاكو بعد الفوز على تونس

وقال لوكاكو في تصريحات عبر شبكة "آر تي بي إف" البلجيكية: "من الجيد أن نختتم استعداداتنا للمونديال بفوز كبير وعرض جيد، مثل الذي قدمناه اليوم، والعمل الجاد يبدأ الأن، وأتمنى أن أساعد الفريق بشكل جيد في كل مرة أشارك فيها".

وأضاف: "وجود في بطولة كأس العالم هو انتصار بحد ذاته، لأنني لم أكن أتوقع هذا الأمر بعد الإصابة التي تعرضت لها في مارس الماضي، ويجب أن أكون داعم للاعبين بشضكل داعم وأن أساعدهم على تقديم الأفضل حينما أشارك في المباريات".

واختتم لوكاكو تصريحاته: "سعيد للغاية بوجودي هنا والمشاركة في كأس العالم 2026".

مجموعة بلجيكا في كأس العالم

وكانت قرعة كأس العالم 2026، أوقعت المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة بالمونديال رفقة كل من: "مصر، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره المنتخب البلجيكي، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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لوكاكو منتخب مصر كأس العالم 2026 منتخب بلجيكا

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