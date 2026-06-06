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هلا السيد بلوك جريء.. كيف نسقته؟

كتب : أسماء مرسي

04:10 م 06/06/2026
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    اختارت هلا تسريحة الشعر الانسيابية
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    هلا السعيد
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    هلا السعيد بلوك جريء

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تألقت الفنانة هلا السعيد، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل اللوك

ظهرت هلا بإطلالة أنيقة مرتدية توب باللون البني مصنوع من خامة الساتان الناعمة، ومزين بتفاصيل من الدانتيل أضفت عليه لمسة أنثوية راقية.
ونسقت مع التوب بنطلونا باللون الأبيض، ما منح الإطلالة مظهرا بسيطا وجذابا.

المكياج وتسريحة الشعر

اعتمدت هلا تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي، واختارت وضع مكياجا ناعما يتناسب مع لون بشرتها.

الإكسسوارات
ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد باللون الأبيض وحذاء باللون البيج.
أكملت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة.

لماذا تعد خامة الساتان خيارا مثاليا للإطلالات الأنيقة؟

وفقا لموقع "studiosoie"، خامة الساتان من الأقمشة المميزة التي تضفي على الإطلالة لمسة من الفخامة والأناقة، كما تساعد هذه الخامة على إبراز تفاصيل التصميم بشكل أنيق، ويُسهل تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات والألوان.

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