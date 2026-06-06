خطفت الفنانة ريم سامي، الأنظار، بإطلالتها المميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

ارتدت ريم فستانا طويلا باللون الفضي، جاء بقصة الكب وبتصميم "حورية البحر"، وزُين بتطريزات فضية لامعة أضفت عليه طابعا فخما وجذابا.

كما تميز الفستان بتصميمه الضيق والانسيابي على الجسم، ما أبرز قوامها ورشاقتها بشكل أنثوي راق.

المكياج وتسريحة الشعر

اختارت مكياجا ترابيا بدرجات النيود مع التركيز على العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل سلمى شريف، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أظهرت ملامح وجهها بوضوح، من تنفيذ مصفف الشعر ملاك سامي.

تفاصيل المجوهرات

أكملت إطلالتها بمجموعة مجوهرات راقية مكونة من عقد وأقراط دائرية وأسورة، ما أضاف لمسة فخامة على اللوك من تصميم العلامة التجارية "جلامور".