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ملكة جمال لبنان 2025 تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتب : أسماء مرسي

06:42 م 06/06/2026
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    ملكة جمال لبنان 2025 بلوك كاجوال
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    اختارت بيرلا تسريحة الشعر المنسدلة
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    اعتمدت بيرلا وضع مكياجا ناعما

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الوصف

ظهرت بيرلا حرب، ملكة جمال لبنان لعام 2025، بإطلالة كاجوال جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل اللوك

تألقت بيرلا بإطلالة لافتة، حيث ارتدت طقما مكونا من قطعتين من خامة الجينز، عبارة عن جاكيت قصير وبنطلون بتصميم أنيق يجمع بين البساطة والجرأة.

ونسقت مع الطقم توبا بصيحة "الهاف ستومك" باللون الفوشيا، ما أضفى على اللوك لمسة من الجرأة.

المكياج وتسريحة الشعر

اعتمدت بيرلا تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي، واختارت وضع مكياجا ناعما مع التركيز على رسمة العيون.

الإكسسوارات

أكملت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وقلادة، أسورة.

ودائما ما تشتهر ملكة جمال لبنان 2025 بإطلالتها التي تجذب أنظار محبيها ومتابعيها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتنوع إطلالتها بين الفساتين الطويلة والقصيرة والملابس الكاجوال.

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ملكة جمال لبنان 2025 بيرلا حرب الموضة

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