تألقت الفنانة سارة سلامة بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت سارة الجاكيت الرصاصي مع اللون الأسود لإطلالة كاجوال مثالية؟

ظهرت سارة بجاكيت قصير باللون الرصاصي ونسقت مع إطلالتها توب وبنطلون باللون الأسود.

لماذا اعتمدت سارة "المكياج الترابي" في إطلالتها الأخيرة؟

اعتمدت سارة مكياجا ترابيا، حيث وضعت آي شادو باللون البني وأحمر شفاه باللون النيود، وساعدها هذا على الظهور بملامح جذابة.

لماذا ظهرت سارة بتسريحة شعر ويفي في أحدث ظهور؟

اختارت سارة أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

لماذا يعد الجاكيت الرصاصي قطعة أساسية في خزانة أي فتاة؟

يعد اللون الرصاصي قطعة أساسية لا غنى عنها، فهو يتناغم مع اللون الأزرق والبنفسجي والأصفر والأحمر والبرتقالي والأسود، مما يجعله قطعة عملية وأساسية.

كما أن ارتداء جاكيت رصاصي في العمل أو الاجتماعات الرسمية يعطي انطباعا بالثقة العالية والهدوء، وفقا لـ "anindigoday".

