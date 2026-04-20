في مفاجأة صادمة أثارت جدلًا واسعًا داخل مستشفى الشيخ زايد، عثر أفراد الأمن الإداري على هاتف محمول مُثبت داخل غرفة تغيير الملابس بالمستشفى في وضع التصوير.

مفاجأة مستشفى الشيخ زايد

إدارة المستشفى أبلغت مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بالعثور على هاتف محمول مُثبت على وضع التصوير داخل غرفة املابس.

الشرطة تتحرك

تحركت قوة أمنية تحت إشراف المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس المباحث للوقوف على ملابساتها كاملة.

موظفة وراء الواقعة

بالفحص والتحري توصل رجال المباحث إلى مفاجأة صادمة، مرتكب الواقعة ليس غريبا بل موظفة في المستشفى في مفاجأة صادمة للجميع قبل اقتيادها إلى ديوان القسم ومن بعدها عرضها على النيابة العامة.

