في مشهد صادم هز منطقة الوراق شمال الجيزة، عثرت الشرطة على جثة شاب مذبوحا داخل شقة سكنية بشارع ترعة السواحل في ظروف غامضة.

جريمة مروعة في الوراق

بلاغ ورد إلى مدير قطاع الشمال من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بشارع متفرع من ترعة السواحل. انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد محمد ربيع رئيس مباحث القطاع.

جثة شاب مذبوح بشقة الوراق

وعُثر على جثة شاب يُدعى "مصطفى.ع." يبلغ من العمر 37 عامًا، لقي مصرعه ذبحًا إثر خلاف تطور بشكل مأساوي.

قرارات النيابة في جريمة الوراق

قوات الأمن فرضت كردونا أمنيا حول المكان، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجاني في الوقت الذي طلبت النيابة العامة التحريات وأمرت بنقل الجثةإلى مشرحة زينهم للتشريح.

