تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من إلقاء القبض على المتهم بقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات، أثناء توجههما لأداء الصلاة داخل أحد المساجد بقرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي المحافظة.

إخطار أمني وانتقال الأجهزة المختصة

كانت البداية بتلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر بطعنات بقرية الغربي بهجورة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين مقتل إمام مسجد متأثرًا بإصابته، وإصابة شقيقه بطعنات متفرقة.

اعترافات المتهم تكشف الدافع

وبعد ضبط المتهم، أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أكد خلالها أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام، موضحًا أن خلافات نشبت بينه وبين والده منذ عامين، انتهت بطرده من المنزل، مشيرًا إلى اعتقاده بأن المجني عليهما، وهما ابنا خالته، كانا سببًا في ذلك.

وأضاف المتهم أنه غادر إلى القاهرة عقب تلك الخلافات، قبل أن يعود لاحقًا لتنفيذ جريمته، حيث تعدى عليهما باستخدام سلاح أبيض أثناء توجههما لأداء الصلاة، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

نقل الضحايا وضبط السلاح المستخدم

تم نقل جثة المتوفى والمصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

التحقيقات مستمرة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، كما كلفت وحدة المباحث بسرعة التحري لكشف كافة ملابسات الحادث.