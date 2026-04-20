ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف جمعت إطلالة سيرين عبد النور بين فخامة "المخمل" وسحر "الدانتيل"؟

أطلت سيرين بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مصنوع من قماش المخمل ونسقت معه أكمام من الدانتيل بنفس اللون، من تصميم "glamoda style".

كيف عكس الروج الأحمر الناري جرأة مكياج سيرين عبد النور؟

ومن الناحية الجمالية، خطفت سيرين الأنظار بمكياج قوي وجريء، حيث اعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري وركزت على رسمة عينيها بالكحل الأسود، بواسطة خبيرة التجميل زينة إبراهيم.

كيف تناغمت تسريحة الشعر المنسدل مع ملامح سيرين الجريئة؟

أما عن تصفيفة الشعر، فقد اعتمدت سيرين تشريحة الشعر المنسدل، ما أبرز جرأة ملامحها، بواسطة مصفف الشعر "𝐑𝐎𝐍𝐘 𝐉𝐈𝐁𝐑𝐈𝐍𝐄".

كيف أضافت المجوهرات الماسية لمسة ملكية لسيرين؟

زينت سيرين إطلالتها بمجموعة فاخرة من المجوهرات الماسية مكونة من حلق وخاتم وانسيال، مما زاد من فخامة حضورها، من تصميم "rapture".

