ظهرت الفنانة دعاء حكم بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بين الجينز والأسود.. كيف نسقت دعاء حكم إطلالتها الكاجوال الأخيرة؟

تألقت دعاء بـ جاكيت جينز قصير باللون الأزرق الداكن ونسقت أسفله تي شيرت باللون الأسود وبنطلون جينز بنفس اللون.

ما السر وراء اختيار دعاء حكم للمكياج الناعم؟

اعتمدت دعاء مكياجا ناعما، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت كحل باللون الأسود وأحمر شفاه باللون النيود.

ما هي لمسات الإكسسوارات التي أضافتها دعاء حكم لإطلالتها الكاجوال؟

زينت دعاء إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم.

بين الكعب العالي والحقيبة الكبيرة.. كيف اكتملت أناقة دعاء حكم؟

نسقت دعاء مع إطلالتها حذاء بكعب باللون الأسود وحقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون.

لماذا اختارت دعاء تسريحة الشعر الويفي؟

تركت دعاء خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية تتماشى مع إطلالتها الكاجوال الأنيقة.

وفقا لـ "instyle"، ارتداء جاكينت جينز يساعد على إبراز رشاقة القوام ومنح الجسم شكل متناسق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتداؤه مع تي شيرت، مما يضيف لمسة شبابية جذابة.

