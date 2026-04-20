شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية استهدفت منصة صواريخ في جنوب لبنان، في خرق جديد لمسار الهدنة، مُبررا الخطوة بأن المنصة كانت في حالة جاهزية تامة للإطلاق وتُشكّل "خطرا مباشرا" على المستوطنات الشمالية والقوات المنتشرة على الحدود.

تصعيد مدفعي في القطاع الجنوبي

ميدانيا، لم يقتصر التوتر على الغارة الجوية؛ حيث أفادت مصادر أمنية لبنانية، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت ثلاث بلدات حدودية في القطاع الجنوبي حتى منتصف النهار، بالإضافة إلى استهداف بلدة أخرى بالقذائف.

وأقر ناطق عسكري إسرائيلي، بصحة هذه الأنباء مساء اليوم الإثنين، مؤكدا أن التحرك جاء في إطار "الدفاع عن النفس"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل الميدانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

بند "الدفاع عن النفس" واختبار الهدنة

تأتي هذه التطورات في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، وهو الاتفاق الذي يمنح الجانب الإسرائيلي حق اتخاذ إجراءات استباقية ضد أي تهديد "مخطط أو وشيك".

ويُمثّل هذا القصف "اختبارا حقيقيا" لصمود الهدنة التي جاءت بعد أكثر من ستة أسابيع من المواجهات العنيفة بين إسرائيل وحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.