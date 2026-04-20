إعلان

هروب جماعي لنزلاء مصحة إدمان في أكتوبر وتحرك عاجل من الشرطة

كتب : محمد شعبان

05:56 م 20/04/2026 تعديل في 07:36 م

هروب جماعي لنزلاء مصحة لعلاج الإدمان في أكتوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي واقعة هروب جماعي لنزلاء مصحة إدمان في أكتوبر.

المعاينة الأولية بينت أن المصحة تدار دون ترخيص من الجهات المختصة، فضلا عن مغادرة القائمين عليها إبان حضور الأمن استجابة لبلاغ أحد المارة لدى رصده استغاثة نزيل من نافذة المصحة.

وشكل مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لاستكمال إجراءات الفحص وسماع أقوال النزلاء وضبط وإحضار القائمين على المصحة لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكتوبر الشرطة مصحة إدمان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

