تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي واقعة هروب جماعي لنزلاء مصحة إدمان في أكتوبر.

هروب جماعي نزلاء مصحة في أكتوبر

المعاينة الأولية بينت أن المصحة تدار دون ترخيص من الجهات المختصة، فضلا عن مغادرة القائمين عليها إبان حضور الأمن استجابة لبلاغ أحد المارة لدى رصده استغاثة نزيل من نافذة المصحة.

مباحث أكتوبر تفحص مصحة الإدمان

وشكل مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لاستكمال إجراءات الفحص وسماع أقوال النزلاء وضبط وإحضار القائمين على المصحة لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

