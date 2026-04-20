إعلان

مذيعة متهمة بصدم مسن في الجيزة: "ماكنش قصدي" وطلب عاجل من النيابة

كتب : محمد شعبان

03:59 م 20/04/2026

مديرية أمن الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي تفاصيل إصابة مسن صدمته سيارة تقودها مقدمة برامج "مذيعة" أعلى وصلة المريوطية غرب المحافظة.

مذيعة تدهس مسنا في الجيزة

مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب تلقى بلاغا من نقطة شرطة مستشفى الهرم بوصول مصاب بكسر في الجمجمة وحالته حرجة وبسؤال مرافقه اتهم قائدة سيارة ملاكي بالتسبب في إصابته.

تفاصيل حادث مذيعة معروفة

تحريات المباحث الجنائية بينت أنه في أثناء سير المصاب بالطريق مستقلا "تروسيكل" قيادته اصطدمت به المذيعة من الخلف ونقلته إلى مستشفى خاص قبل تحويله إلى مستشفى الهرم.

بتقنين الإجراءات ألقى ضباط المباحث القبض على المشكو في حقها وأقرت بارتكاب الواقعة "ماكنش قصدي أخبطه.. غصب عني" مبررة مغادرتها لسوء حالتها النفسية.

طلب عاجل من النيابة

تحرر المحضر اللازم وأحاله العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب إلى النيابة العامة التي طلبت التحريات حول ملابسات الواقعة كاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيزة مذيعة حادث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

