خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار بإطلالتها الساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما هو سر أناقة كارولين عزمي بالفستان الدانتيل؟

أطلت كارولين بفستان طويل "كت" باللون الأبيض مصنوع من الدانتيل مزينا بالورود باللون الأخضر والبيبي بلو، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، ما ساعدها على إبراز ملامح جسدها بشكل طبيعي دون مبالغة.

كيف ميز المكياج الترابي ملامح كارولين عزمي؟

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارولين مكياجا ترابيا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود.

ما هي الإكسسوارات التي أكملت بها كارولين عزمي إطلالتها الساحرة؟

زينت كارولين إطلالتها باكسسوارات مكونة من انسيال وسلسلة وحلق، بالإضافة إلى ساعة يد.

كيفت نسقت كارولين عزمي الحذاء مع إطلالتها؟

ونسقت كارولين مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون البيج.

كيف أضافت تسريحة الشعر الانسيابية لمسة جمالية على إطلالة كارولين عزمي؟

اختارت كارولين أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

ما فوائد ارتداء فستان باللون الأبيض في عالم الأزياء؟

يساعد ارتداء فستان باللون الأبيض على تفتيح بشرة الوجه بشكل طبيعي دون مبالغة، مما يمنح المرأة إطلالة مشرقة وحيوية، وفقا لـ "فوج".

