جولة موسعة لتعليم القليوبية ببنها لبحث التوسع في المدارس اليابانية

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية موسعة بمدينة بنها، لبحث سبل التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير المنظومة التعليمية.

تنفيذ توجيهات الدولة لتطوير التعليم

وجاءت الجولة تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام عبد الفتاح، ضمن خطة الوزارة للتوسع في هذا النموذج التعليمي الذي يركز على بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته من خلال أنشطة “التوكاتسو”.

وفد مرافق لدراسة الحلول العملية

ورافق مدير المديرية خلال الجولة وفد ضم نيفين حمودة مستشارة وزير التربية والتعليم، والدكتور سمير عبد الفتاح مدير إدارة التخطيط بالمديرية، حيث استهدفت الجولة وضع حلول عملية ومبتكرة لتوفير المساحات اللازمة لإنشاء كيانات تعليمية جديدة تتبع هذا النموذج المتطور.

معاينة المدارس واستغلال المساحات غير المستغلة

واستهلت اللجنة جولتها بزيارة مدرسة محمد فريد الابتدائية التابعة لإدارة بنها التعليمية، حيث تم تفقد مرافق المدرسة والمساحات غير المستغلة بها، تلتها زيارة مدرسة الإمام محمد عبده، لدراسة المقترحات الفنية الخاصة بإمكانية استغلال بعض المباني والملحقات وتحويلها إلى نواة لمدارس يابانية جديدة.

تزايد الإقبال على النموذج الياباني

وتهدف هذه التحركات إلى استيعاب الإقبال المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم، لما يقدمه من تجربة تعليمية متكاملة تعتمد على تنمية القيم والسلوكيات إلى جانب التحصيل الدراسي.

تأكيد على سرعة التنفيذ

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لتنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم لزيادة أعداد المدارس اليابانية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتقديم نماذج تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر.