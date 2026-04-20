إعلان

"أراجوز وأشكال كارتونية".. احتفالية كبرى للأطفال الأيتام في شرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

07:24 م 20/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الألعاب الترفيهية
  • عرض 10 صورة
    احتفالية الطفل اليتيم بشرم الشيخ
  • عرض 10 صورة
    الحفل
  • عرض 10 صورة
    الفقرات
  • عرض 10 صورة
    الفقرات الترفيهية
  • عرض 10 صورة
    أشكال كارتونية
  • عرض 10 صورة
    فرحة الاطفال
  • عرض 10 صورة
    فرحة الأطفال بالأشكال الكارتونية
  • عرض 10 صورة
    جانب من فقرات الحفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء احتفالية الطفل اليتيم تحت شعار "يوم الطفل الجميل"، اليوم الإثنين، بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ.

وشهدت الاحتفالية حضور النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب عن دائرة خليج العقبة بجنوب سيناء، إلى جانب عدد من قيادات الحزب بالمحافظة، وبمشاركة 100 طفل يتيم وأسرهم.

فقرات ترفيهية وأجواء احتفالية

تضمنت الفعاليات فقرات ترفيهية وفنية، إلى جانب مسابقات وأشكال كارتونية وفقرة الأراجوز، وسط أجواء من البهجة والسعادة التي رسمت البسمة على وجوه الأطفال.

دعم الأيتام واجب وطني وديني

وأكد النائب مجدي بيومي أن كفالة ورعاية الأطفال الأيتام واجب وطني وديني ومسؤولية مجتمعية مشتركة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دعم هؤلاء الأطفال بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للوصول بهم إلى بر الأمان.

وأوضح أن مثل هذه الفعاليات تمثل رسالة إنسانية تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

الإشادة بدور الأحزاب في العمل المجتمعي

وأشاد عضو مجلس النواب بدور الأحزاب السياسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال الأيتام، وحرصها على إدخال البهجة في نفوسهم، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية تعد نموذجًا ناجحًا للعمل الأهلي الفعال.

هدايا ومساعدات مالية للأطفال

وشهدت الاحتفالية توزيع هدايا وألعاب ومبالغ مالية على الأطفال، في أجواء يسودها الود والمحبة.

كما أعلن النائب إهداء جمعية شباب سيناء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء عددًا من الأجهزة الكهربائية، شملت 4 غسالات و4 بوتاجازات و4 ثلاجات، إلى جانب تبرعات عينية ومالية للمساهمة في تجهيز العرائس الأيتام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتفالية للأطفال الأيتام جنوب سيناء يوم اليتيم شرم الشيخ مستقبل وطن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

