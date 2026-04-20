حكايات مراسل حربي على خط النار.. 20 عامًا من البحث عن الحقيقة

كتب : محمد لطفي

07:22 م 20/04/2026
    كتاب حكايات مراسل حربي على خط النار للمؤلف أحمد بجاتو (4)
    كتاب حكايات مراسل حربي على خط النار للمؤلف أحمد بجاتو
    كتاب حكايات مراسل حربي على خط النار للمؤلف أحمد بجاتو (6)
    كتاب حكايات مراسل حربي على خط النار للمؤلف أحمد بجاتو (7)
    كتاب حكايات مراسل حربي على خط النار للمؤلف أحمد بجاتو
    كتاب حكايات مراسل حربي على خط النار للمؤلف أحمد بجاتو (5)

عبر أكثر من عشرين عامًا من الاشتعال في أكثر بقاع الأرض توترًا، من أنفاق القذافي في سرت إلى أزقة الموصل المحاصرة بداعش، ومن جحيم الحصار اليمني إلى ركام درنة الذي ابتلعته الفيضانات، يقدّم الإعلامي أحمد بجاتو شهادته الكاملة.

"حكايات مراسل حربي على خط النار" ليس مجرد مذكرات شخصية، بل هو وثيقة إنسانية نادرة كُتبت بمداد التجربة الحية لا بحبر الورق. يمتد الكتاب في أربعمائة وأربع وعشرين صفحة، موزعة بين ميادين القتال وأروقة الأسرار وكواليس الحوادث الكبرى، جامعًا بين التوثيق الميداني الدقيق والتحليل العميق لطبيعة المهنة وأخلاقياتها.

مراسل حربي على خط النار

يطرح المؤلف أحمد بجاتو "مراسل بقناة العربية الإخبارية" في صفحاته تساؤلات حاسمة تشغل كل من يلج هذا الميدان: كيف يبقى الصحفي إنسانًا وهو يشهد ما يشهد؟ أين الحد بين التعاطف والحياد؟ وما الفرق بين من يحمل رسالة ومن يحمل كاميرا فحسب؟ تلك الأسئلة لا يجيب عنها الكتاب بالنظرية، بل بالحكاية الحية والموقف المُعاش.

حكايات لا تنسى

يروي بجاتو رحلة دخوله ليبيا عبر الصحراء وقت الثورة، وحضوره اللحظات الأخيرة من حياة القذافي، بما فيها لقاءات حصرية مع قيادات كانت في قلب الحدث، ولقاء انفرادي مع الطبيب الذي أخذ عينة الحمض النووي للتعرف على الجثة.

جحيم الحصار في اليمن عبر تقارير إنسانية من رحم الأزمة اليمنية، يصف فيها آباءً يبكون أطفالهم أمام الكاميرا، ومدنًا تلفظ أنفاسها تحت وطأة الحصار والجوع.

العراق ومعركة الموصل بين دبابات التحرير وعيون الأطفال العائدين من جحيم داعش، يرصد المؤلف الوجه الآخر للمعركة قصص البقاء والشجاعة التي لا تظهر في نشرات الأخبار.

أفغانستان وحصار بين "طالبان" صفحات من التوثيق الحي عن الإحصار في منطقة تسيطر عليها الحركة، وكيف يُدار القرار في أشد اللحظات وطأة وأكثرها ضبابًا.

تغطية استثنائية لكارثة القرن الـ21

تغطية ميدانية استثنائية من أكبر كارثة إنسانية عربية في القرن الحادي والعشرين داخل درنة، حين بلع السيل مدينة بأكملها في ثلاث عشرة ساعة فحسب، وتحرك بجاتو فورًا ليكون شاهدًا حيًا على الكارثة والاستجابة الإنسانية.

لبنان وجيبوتي والقمم الدولية مشهدية متكاملة تجمع بين التغطية الأمنية والتحليل الاقتصادي والاجتماعي في بيئات متباينة، مسلطةً الضوء على الفجوة الحقيقية بين الصحافة العربية ونظيراتها الغربية.

الكتاب رسالة أيضًا إلى الجيل الجديد من الإعلاميين؛ يرشدهم إلى فن البقاء آمنًا، وبناء المصداقية في عالم مليء بالإغراءات والضغوط، وكيف يحمل الصحفي إنسانيته كاملة دون أن يفقد موضوعيته. يؤكد المؤلف أن رأس مال الصحفي الحقيقي ليس كاميراته ولا علاقاته، بل مصداقيته؛ تلك التي تُبنى بسنوات ويُقضى عليها بلحظة.

أحمد بجاتو أنفاق القذافي حكايات مراسل حربي

فيديو قد يعجبك



هل ينتقل محمد صلاح للدوري الإيطالي؟.. مصدر يجيب
هل ينتقل محمد صلاح للدوري الإيطالي؟.. مصدر يجيب
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة (فيديو)
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة (فيديو)
هروب جماعي لنزلاء مصحة إدمان في أكتوبر وتحرك عاجل من الشرطة
هروب جماعي لنزلاء مصحة إدمان في أكتوبر وتحرك عاجل من الشرطة
الخميس المقبل.. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل
الخميس المقبل.. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل
نهاد أبوالقمصان تعترف في أسئلة حرجة: لا أذهب لمحكمة الأسرة
نهاد أبوالقمصان تعترف في أسئلة حرجة: لا أذهب لمحكمة الأسرة

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)