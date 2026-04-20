إطلاق نار جماعي في متنزه بولاية نورث كارولينا الأمريكية.. ماذا حدث؟

كتب : مصراوي

07:25 م 20/04/2026

الشرطة الامريكية

وينستون (أ ب)

تحول قتال مخطط له بين مجموعة من الشباب إلى إطلاق نار جماعي في متنزه بولاية نورث كارولينا الأمريكية صباح اليوم الاثنين، حيث تبادل عدة أشخاص إطلاق النار على بعضهم البعض.

وذكرت الشرطة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن إطلاق النار الجماعي حدث في الساعة العاشرة صباحا في متنزه لينباش بارك قرب مدرسة جيفرسون المتوسطة في مدينة وينستون سالم.

ولم تحدد الشرطة عدد ضحايا إطلاق النار، وذكرت أن المشتبه بهم مازالوا هاربين.

وأشار مكتب التحقيقات في نورث كارولينا إلى أن إطلاق النار لم يحدث في المدرسة التي تم إغلاقها لحين تأمين المكان بعد وقوع إطلاق النار.

وقالت الشرطة إنه تم تحديد هوية العديد من الأشخاص، من الضحايا والمشتبه بهم، وتحديد مكانهم، لكن الجهود مستمرة لمعرفة مصير الجميع. وكان بعض المتورطين في الحادث من الأحداث.

ووقع إطلاق النار في متنزه في إحدى الضواحي السكنية شمال غرب وينستون سالم، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة ومعروفة منذ عقود بأنها مقر شركة "آر جيه رينولدز" للتبغ.

إطلاق نار جماعي ولاية نورث كارولينا الولايات المتحدة إطلاق نار في أمريكا

