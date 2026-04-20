بالصور.. إياد نصار يشارك في صلاة الجنازة على والد منة شلبي

انهارت الفنانة منة شلبي من البكاء خلال مراسم دفن والدها بعد أداء صلاة الجنازة على روحه بمسجد الفاروق بالمعادي .

منة شلبي تودع والدها: هتوحشني يا بابا

وودعت منة شلبي والدها بكلمات حزينة ومؤثرة وهى منهارة من البكاء، قائلة: "هتوحشني يا بابا"، ليقوم الفنان كريم عبدالعزيز بمواساتها.

وشهدت جنازة والد الفنان منة شلبي، حضور عدد من الفنانين بينهم لبلبة وأشرف زكي وسيد رجب وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.

وظهرت منة شلبي في جنازة والدها مرتدية "كابا" بسبب صعوبة الجو، وساندها زوجها المنتج أحمد الجنايني الذي ظهر بجانبها في مراسم تشييع الجنازة.

وكانت الفنانة منة شلبي رافقت جثمان والدها لمسجد الفاروق حتى وصوله، لصلاة الجنازة على روحه.

منة شلبي شاركت في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "صحاب الأرض" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، بطولة إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ديانا رحمة، ومن إخراج بيتر ميمي.

