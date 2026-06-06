إعلان

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر في الأسواق المحلية

كتب : محمد ممدوح

05:30 ص 06/06/2026

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر في الأ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت أسعار الجزر في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 20 إلى 35 جنيهًا، في حين سجلت أسعاره في سوق العبور للجملة ما بين 10 إلى 15 جنيهًا، حسبما صرح حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين.

ارتفاع أسعار الجزر بالسوق المحلي

وأوضح أبو صدام، لمصراوي أن السبب الرئيسي وراء الزيادة الحالية يرجع إلى قلة المعروض في الأسواق، نظرًا لكون الفترة الحالية تمثل نهاية عروة زراعية وبداية زراعة عروة جديدة من المحصول.

وأضاف أن زراعة الجزر عادة ما تبدأ خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بينما الكميات المطروحة حاليًا في الأسواق تعود إلى العروة الأجنبية المزروعة خلال شهري فبراير ومارس، والتي أوشكت على النفاد.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الجزر المتداول حاليًا يعتمد في جزء كبير منه على أصناف أجنبية، موضحًا أن المساحات المنزرعة منه محدودة ولا تتجاوز 15 إلى 20 ألف فدان على مستوى الجمهورية، بمتوسط إنتاجية تتراوح بين 20 إلى 22 طنًا للفدان.

ولفت إلى أن محدودية التوسع في زراعة الجزر تعود إلى ضعف العائد الاقتصادي مقارنة بمحاصيل أخرى، إلى جانب قصر فترة زراعته التي لا تتجاوز شهرين في العام، فضلًا عن تزامن زراعته مع محاصيل بديلة ذات عائد أعلى، ما يدفع بعض المزارعين لتقليل المساحات المزروعة منه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيادة أسعار الجزر نقيب الفلاحين أسعار الجزر الجزر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

واشنطن تعلن التصدي لهجمات إيرانية باتجاه مضيق هرمز ودول الخليج
شئون عربية و دولية

واشنطن تعلن التصدي لهجمات إيرانية باتجاه مضيق هرمز ودول الخليج
الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أمريكية ويهدد بإغلاق مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أمريكية ويهدد بإغلاق مضيق هرمز
نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر في الأسواق المحلية
أخبار مصر

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر في الأسواق المحلية

إجراءات طارئة في البحرين مع إطلاق صفارات الإنذار ودعوات للابتعاد عن المناطق
شئون عربية و دولية

إجراءات طارئة في البحرين مع إطلاق صفارات الإنذار ودعوات للابتعاد عن المناطق
الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين لمواجهة نشاط الرياح المثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين لمواجهة نشاط الرياح المثيرة للأتربة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس