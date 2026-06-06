شهدت أسعار الجزر في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 20 إلى 35 جنيهًا، في حين سجلت أسعاره في سوق العبور للجملة ما بين 10 إلى 15 جنيهًا، حسبما صرح حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين.

ارتفاع أسعار الجزر بالسوق المحلي

وأوضح أبو صدام، لمصراوي أن السبب الرئيسي وراء الزيادة الحالية يرجع إلى قلة المعروض في الأسواق، نظرًا لكون الفترة الحالية تمثل نهاية عروة زراعية وبداية زراعة عروة جديدة من المحصول.

وأضاف أن زراعة الجزر عادة ما تبدأ خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بينما الكميات المطروحة حاليًا في الأسواق تعود إلى العروة الأجنبية المزروعة خلال شهري فبراير ومارس، والتي أوشكت على النفاد.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الجزر المتداول حاليًا يعتمد في جزء كبير منه على أصناف أجنبية، موضحًا أن المساحات المنزرعة منه محدودة ولا تتجاوز 15 إلى 20 ألف فدان على مستوى الجمهورية، بمتوسط إنتاجية تتراوح بين 20 إلى 22 طنًا للفدان.

ولفت إلى أن محدودية التوسع في زراعة الجزر تعود إلى ضعف العائد الاقتصادي مقارنة بمحاصيل أخرى، إلى جانب قصر فترة زراعته التي لا تتجاوز شهرين في العام، فضلًا عن تزامن زراعته مع محاصيل بديلة ذات عائد أعلى، ما يدفع بعض المزارعين لتقليل المساحات المزروعة منه.