

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت عددًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ودول في منطقة الخليج.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أوضحت القيادة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع التهديدات الجوية، وتمكنت من التصدي لها قبل وصولها إلى أهدافها، في إطار إجراءات الحماية المتبعة.

وأضافت أن هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى استمرار مراقبة الوضع الأمني عن كثب.