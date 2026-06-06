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واشنطن تعلن التصدي لهجمات إيرانية باتجاه مضيق هرمز ودول الخليج

كتب : مصراوي

05:31 ص 06/06/2026

طائرات مسيرة أرشيفية

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت عددًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ودول في منطقة الخليج.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أوضحت القيادة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع التهديدات الجوية، وتمكنت من التصدي لها قبل وصولها إلى أهدافها، في إطار إجراءات الحماية المتبعة.

وأضافت أن هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى استمرار مراقبة الوضع الأمني عن كثب.

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القيادة المركزية الأمريكية طائرات مسيرة مضيق هرمز التوترات الإقليمية الخليج

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