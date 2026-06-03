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كيف نسقت مايان السيد إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتب : أسماء مرسي

08:45 م 03/06/2026
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    مايان السيد بلوك كاجوال أنيق
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    اختارت مايان وضع مكياجا ناعما

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أطلت الفنانة مايان السيد بلوك كاجوال أنيق، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل اللوك

ظهرت مايان السيد مرتدية طقما مكونا من قطعتين مصنوعا من خامة الجينز، ونسقت معه حزاما باللون الأسود عند منطقة الخصر، ما أبرز قوامها ومنح الإطلالة طابعا يجمع بين البساطة والجاذبية.

مكياج ترابي وتسريحة طبيعية

واعتمدت مايان مكياجا ترابيا ناعما يتناسب مع لون بشرتها، فيما تركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، لتظهر بإطلالة طبيعية هادئة.

تفاصيل الإكسسوارات

وأكملت إطلالتها بحذاء أنيق باللون البيج، إضافة إلى مجوهرات ماسية ناعمة مكونة من أقراطا دائرية وخاتم، ما أضفى لمسة من الرقي على اللوك.

ما سر شعبية خامة الجينز في الإطلالات الكاجوال؟

وفقا لموقع "medium"، خامة الجينز من أكثر الخامات انتشارا في عالم الموضة، لما تتميز به من مظهر يجمع بين الأناقة والجاذبية، ما يجعلها خيارا مثاليا للإطلالات اليومية والكاجوال، إضافة إلى سهولة تنسيقها مع مختلف الألوان والتصميمات.

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