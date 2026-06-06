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الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

كتب : مصراوي

04:52 ص 06/06/2026

الجيش الكويتي

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أعلن الجيش الكويتي، يوم السبت، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في تطور أمني جديد تشهده البلاد.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع تلك الهجمات.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية تواصل عملياتها بشكل مكثف للتعامل مع التهديدات الجوية، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة.

ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على سلامتهم خلال التعامل مع التطورات الجارية.

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