شهد عام 2026 العديد من الحفلات والمهرجانات العالمية التي خطفت الأنظار، لكن بعض إطلالات النجمات والمشاهير لم تكن موفقة على السجادة الحمراء.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسوأ الإطلالات التي أثارت الجدل خلال عام 2026، وفقا ما أوضح ناقد الموضة هايك شاهين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

أحلام الشامسي

علق ناقد الموضة هايك شاهين على إطلالة المطربة أحلام قائلا: "من الأفضل أن تغير أحلام مصمم الأزياء الذي تتعامل معه منذ فترة طويلة، لعدة أسباب".

وأضاف: "بالرغم من أن الفساتين التي ترتديها فخمة وراقية وجميلة، لكن عنصر الإبهار بدأ يختفي، لأن بصمة المصمم واضحة ومتكررة في معظم إطلالاتها، مما جعل اللوك يبدو متشابها في كثير من المناسبات".

نانسي عجرم

أكد ناقد الموضة أن الفستان الذهبي الذي ارتدته المطربة نانسي عجرم لم يكن موفقا بالكامل، إذ أفسدت بعض التفاصيل الإطلالة، مثل بطانة الفستان وقصة الصدر.

وفي المقابل، أشاد بتصميم الخصر والحذاء واعتبرهما من أبرز عناصر جمال اللوك.

روان بن حسين

وصف ناقد الموضة إطلالة الفنانة الكويتية روان بن حسين بأنها إطلالة مملة، مشيرا إلى أن الفستان بدا باهتا، وأن البطانة السفلية كانت مزعجة في الشكل. كما أن تسريحة الشعر زادت من رتابة اللوك، والعقد والمكياج جاء موفقا.

أسو الخالدي

علق هايك على إطلالة صانعة المحتوى العراقية أسو الخالدي قائلا: "تعد هذه الإطلالة من أسوأ الإطلالات في مهرجان كان السينمائي".

وأشار: "كما أن لون الفستان مع التطريز باهت وتقليدي مثل فساتين الكبار في العمر، خاصة من ناحية قصة الأكمام".

اشواريا راي

أوضح هايك شاهين أن اختيار الفنانة وعارضة الأزياء الهندية آيشواريا راي لم يكن موفقا، مشيرا إلى أن الفستان كان ثقيلا وقديما من حيث التطريز والتصميم.

في المقابل، أشاد بالمكياج والشعر والمجوهرات، لكنه لفت إلى أن تسريحة الشعر المنسدل غطت على المجوهرات وتفاصيل الفستان، مما أثر سلبا على الإطلالة بشكل عام.

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