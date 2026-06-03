خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أسود أنيق من CHANEL

ظهرت تارا عماد بفستان أسود طويل أنيق، جاء بتصميم انسيابي أبرز رشاقتها ومنح إطلالتها طابعا مميزا.

تصميم أوف شولدر يبرز الأنوثة



تميز الفستان بقصة "الأوف شولدر" التي أضفت لمسة أنثوية ناعمة على اللوك.

الفستان من توقيع دار الأزياء الفرنسية العالمية "CHANEL".

مكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة

اعتمدت تارا مكياجا ترابيا ، مع التركيز على إبراز رسمة العيون ، من تنفيذ خبيرة التجميل سلمى شريف.

كما اختارت تسريحة شعر بسيطة وراقية، حيث تركت خصلاتها منسدلة على كتفيها بشكل طبيعي، بواسطة مصفف الشعر سعيد أشرف.

مجوهرات فاخرة من Cartier



أكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات من العلامة التجارية الفرنسية "كارتييه"، مكونة من أقراط، وقلادة، وحلق .

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