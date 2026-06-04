خطفت إطلالات بعض النجمات على الشاطئ الأنظار، حيث تنافست العديد من الفنانات على الظهور بـ ستايلات صيفية جريئة عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات على البحر في صيف 2026، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم بفستان طويل متعدد الألوان بصيحة الظهر المكشوف، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، ما زاد بشرتها إشراقة دون مبالغة.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من مجموعة أساور وسلسلة وخاتم، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بأسلوب بسيط دون تكلف.

نسرين طافش

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستان طويل "كت" باللونين الأصفر والبرتقالي، ويتميز بأنه ضيق عند منطقة الصدر والخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وركزت على رسمة عينيها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وحلق طويل باللون الأصفر.

ميرهان حسين

ظهرت ميرهان بـ بلوزة باللون الأبيض ونسقت أسفلها توب "كت" بنفس اللون وجيب قصير باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم.

وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، ما زاد إطلالتها جمالا وجاذبية.

وئام مجدي

تألقت الفنانة وئام مجدي بفستان طويل بقصة "الكب" يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

ميريام فارس

ظهرت المطربة ميريام فارس بـ كروب توب "كت" باللون الأسود ونسقت معه بنطلون واسع باللون البيج وحذاء بنفس اللون ونظارة شمسية باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

ميس حمدان

ارتدت الفنانة ميس حمدان فستان طويل باللون الأحمر "كت" مزينا برسومات باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق.