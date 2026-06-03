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الأبيض يليق بها.. إنجي المقدم بإطلالة جذابة

كتب : أسماء مرسي

06:40 م 03/06/2026
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    إنجي المقدم بلوك مميز
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    اختارت إنجي وضع مكياجا يتناسب مع لون بشرتها
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    اعتمدت إنجي تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين

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تألقت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة إنجي المقدم

ظهرت إنجي مرتدية بدلة أنيقة باللون الأبيض، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، ما منح إطلالتها طابعا هادئا يجمع بين البساطة والفخامة.

مكياج ناعم وتسريحة أنيقة

واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها، مع اختيار أحمر شفاه بدرجات النيود، بينما تركت شعرها منسدلا على الجانبين بإطلالة طبيعية وأنيقة.

تفاصيل الإكسسوارات

وأكملت إطلالتها بحذاء باللون البيج وحقيبة باللون الأسود، مع إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة وأسورة، ما أضفى لمسة من الرقي.

كيف يمنح اللون الأبيض إطلالة تجمع بين البساطة والرقي؟

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الأبيض من أكثر الألوان تميزا في عالم الموضة، إذ يمنح الإطلالة مظهرا أنيقا يجمع بين البساطة والرقي، كما يبرز تفاصيل التصميمات والخامات بشكل لافت.

ويتميز أيضا بسهولة تنسيقه مع مختلف الألوان والإكسسوارات، ما يجعله خيارا مثاليا للإطلالات اليومية.

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