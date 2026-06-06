

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن رواد الفضاء الأميركيين على متن محطة الفضاء الدولية اضطروا إلى الاحتماء مؤقتًا داخل كبسولة "سبيس إكس"، خلال أعمال إصلاح تسرب جديد في الجزء الروسي من المحطة.

وأوضحت ناسا أن هذا الإجراء اتُخذ كخطوة احترازية "بدافع الحذر المفرط"، بينما كان رواد الفضاء الروس ينفذون أعمال صيانة لمعالجة موقع التسرب.

وأضافت الوكالة أن أفراد الطاقم عادوا لاحقًا إلى أنشطتهم الطبيعية بعد انتهاء أعمال الصيانة الأولية والتأكد من استقرار الوضع داخل المحطة.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار المشكلات الفنية في القطاع الروسي من محطة الفضاء الدولية، الذي شهد خلال السنوات الماضية عددًا من التشققات وحوادث التسرب المتكررة.

وأشارت ناسا إلى أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" قررت تنفيذ إصلاحات شاملة بعد اكتشاف مؤشرات جديدة على وجود مشكلات في المنطقة المتضررة، فيما تواصل الوكالتان التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة وراء هذه التسربات.