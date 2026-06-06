تنطلق، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 بمحافظة سوهاج، وسط استعدادات مكثفة أنهتها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

497 لجنة لاستقبال 99 ألف طالب

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المديرية انتهت من تجهيز 497 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 99 ألفًا و685 طالبًا وطالبة من المتقدمين لأداء الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز اللجان بكافة الإمكانات اللازمة، وتوفير وسائل الراحة وعوامل الأمان والسلامة داخل مقار الامتحانات، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في بيئة مستقرة ومناسبة.

إجراءات مشددة وغرف عمليات للمتابعة

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية سخّرت جميع إمكاناتها بالتعاون مع الإدارات التعليمية المختلفة لخدمة الطلاب ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف الميداني والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وشدد على الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي مخالفات أو محاولات للإخلال بالنظام داخل اللجان.

متابعة مستمرة طوال فترة الامتحانات

وأشار وكيل الوزارة إلى أن قيادات المديرية والإدارات التعليمية تتابع أعمال الامتحانات بشكل مستمر لضمان تطبيق التعليمات وتوفير مناخ هادئ يساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن نجاح العملية الامتحانية مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية.



