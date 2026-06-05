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إبراهيم حسن يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية قبل كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

11:00 م 05/06/2026
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أعلن إبراهيم حسن المدير الإداري لمنتخب مصر الأول، أن مباراة الفراعنة الودية أمام البرازيل، يوم الأحد المقبل ستشهد إجراء 11 بديلا.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ويستضيف ستاد "هنتنجتون بانك فيد" بأمريكا، مباراة المنتخب الوطني الودية أمام البرازيل، يوم الأحد 7 يونيو الجاري.

ومن المقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام البرازيل، يوم الأحد في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في آخر التجارب الودية للمنتخبين قبل كأس العالم 2026.

تفاصيل مباراة مصر والبرازيل الودية

وأوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، أن مباراة الفراعنة أمام البرازيل ستشهد 11 تبديلا طوال اللقاء.

كما أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة البرازيل يوم الأحد المقبل 7 يونيو الجاري، مرتديا القميص الأحمر.

موعد أول مباراة للمنتخب المصري في كأس العالم 2026

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى في كأس العالم 2026 أمام منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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