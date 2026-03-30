ظهرت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما مميزات الفستان الذي اختارته أوبال في هذه الإطلالة؟

أطلت أوبال بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان باللون البيج والفيروزي، مزود بإكستنشن بنفس اللون وبتطريزات لامعة، ما أضفى لمسة من الرقي على الإطلالة.

لماذا اختارت أوبال أحمر شفاه بدرجات النيود؟

اعتمدت أوبال مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود آي شادو باللون البني وركزت على رسمة عينيها.

كيف اختارت أوبال الحذاء المناسب لإطلالتها الساحرة؟

نسقت أوبال مع إطلالتها الساحرة حذاء بكعب عالي باللون الفضي يتناسب مع ألوان الفستان.

كيف ساهمت التسريحة المنسدلة في إبراز جمال أوبال؟

اختارت أوبال أن تترك خصلات شعرها منسدلة بطريقة انسيابية على كتفيها، مما زادها جمالا وتألقا.

لماذا يبتكر مصممو الأزياء ملابس لا يمكن لأحد ارتداؤها؟

متنوعة وجذابة.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الفطر 2026

نادين نجيم تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة