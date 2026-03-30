ملكة جمال العالم 2025 بلوك ساحر.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : شيماء مرسي

05:07 م 30/03/2026
    أوبال سوشاتا

ظهرت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما مميزات الفستان الذي اختارته أوبال في هذه الإطلالة؟

أطلت أوبال بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان باللون البيج والفيروزي، مزود بإكستنشن بنفس اللون وبتطريزات لامعة، ما أضفى لمسة من الرقي على الإطلالة.

لماذا اختارت أوبال أحمر شفاه بدرجات النيود؟

اعتمدت أوبال مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود آي شادو باللون البني وركزت على رسمة عينيها.

كيف اختارت أوبال الحذاء المناسب لإطلالتها الساحرة؟

نسقت أوبال مع إطلالتها الساحرة حذاء بكعب عالي باللون الفضي يتناسب مع ألوان الفستان.

كيف ساهمت التسريحة المنسدلة في إبراز جمال أوبال؟

اختارت أوبال أن تترك خصلات شعرها منسدلة بطريقة انسيابية على كتفيها، مما زادها جمالا وتألقا.

اقرأ أيضا:

لماذا يبتكر مصممو الأزياء ملابس لا يمكن لأحد ارتداؤها؟

متنوعة وجذابة.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الفطر 2026

نادين نجيم تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

أوبال سوشاتا ملكات الجمال

فيديو قد يعجبك



حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
أخبار المحافظات

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
رحلة البحث عن العقل خلف أسوار العباسية.. 3 سيناريوهات قانونية تنتظر متهم
أخبار المحافظات

رحلة البحث عن العقل خلف أسوار العباسية.. 3 سيناريوهات قانونية تنتظر متهم
ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات
شئون عربية و دولية

ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات
"أزمة الإغلاق المبكر".. تحرك الموسيقيين ومقترحات تامر حسني والسبكي
زووم

"أزمة الإغلاق المبكر".. تحرك الموسيقيين ومقترحات تامر حسني والسبكي
حزب الله: استهدفنا مستوطنات وتجمعات لجيش الاحتلال جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

حزب الله: استهدفنا مستوطنات وتجمعات لجيش الاحتلال جنوب لبنان

البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها