قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدثت بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين، مضيفا أنهم طلبوا مني وقف القصف.

وأضاف ترامب في حديثه مع "فوكس نيوز": "أن مقاتلاتنا الحربية تحلق في أجواء إيران وتدمر حاليا أنظمة الرادار والدفاع الجوي جنوب غربي البلاد".

وأكد أن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا بي مباشرة الليلة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم، وفقا لروسيا اليوم.

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الخميس، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، نظرا للانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل العدو الأمريكي.

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها: "نظرا للانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل العدو الأمريكي، سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر".

وأضافت: "نحذر من مغادرة أي سفينة لمرساها في الخليج وبحر عُمان الاقتراب من مضيق هرمز يُعد تعاونا مع العدو".