أطلت سما كامل، ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة شتوية جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سما مرتدية بالطور باللون الأسود، نسقت أسفله قميصا بلون "البيبي بلو" مع جيب قصيرة باللون الأسود.

بينما أكملت الإطلالة ببنطلون باللون البرجندي، جاء متناسقا مع ألوان البالطو والجيب.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ما أضفى لمسة أنثوية راقية على مظهرها.

ونسقت مع اللوك حذاء أسود، وحقيبة باللون البرجندي.

وأكملت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وتواصل ملكة جمال مصر 2025 لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص دائما على الظهور بإطلالات أنيقة وعصرية.

