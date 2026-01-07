إعلان

ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

كتب : أسماء مرسي

05:00 م 07/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سما كامل
  • عرض 5 صورة
    إطلالة شتوية لـ ملكة جمال مصر 2025
  • عرض 5 صورة
    وظهرت سما مرتدية بالطور أسود اللون
  • عرض 5 صورة
    أكملت الإطلالة ببنطلون باللون البرجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت سما كامل، ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة شتوية جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سما مرتدية بالطور باللون الأسود، نسقت أسفله قميصا بلون "البيبي بلو" مع جيب قصيرة باللون الأسود.

بينما أكملت الإطلالة ببنطلون باللون البرجندي، جاء متناسقا مع ألوان البالطو والجيب.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ما أضفى لمسة أنثوية راقية على مظهرها.

ونسقت مع اللوك حذاء أسود، وحقيبة باللون البرجندي.

وأكملت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وتواصل ملكة جمال مصر 2025 لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص دائما على الظهور بإطلالات أنيقة وعصرية.

اقرأ أيضا:

ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة.. إليك تفاصيل اللوك

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كيف نسقت مريم حسن إطلالتها في أحدث ظهور؟

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

ملكة جمال مصر 2025 سما كامل إطلالة سما كامل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
أخبار و تقارير

"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
مسؤولون وشخصيات عامة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
أخبار مصر

مسؤولون وشخصيات عامة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
ذهبوا للنجاة فماتوا هناك.. قصة 7 ضحايا داخل مصحة لعلاج الإدمان في بنها
حوادث وقضايا

ذهبوا للنجاة فماتوا هناك.. قصة 7 ضحايا داخل مصحة لعلاج الإدمان في بنها
إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟
رياضة محلية

إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟
تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين
شئون عربية و دولية

تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان
تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح