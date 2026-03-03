صحفي أمريكي: اعتقال عملاء موساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن السلطات في قطر والسعودية ألقت القبض ليلة أمس، على عملاء يُشتبه بانتمائهم لجهاز الموساد الإسرائيلي،

وتابع الصحفي في برنامجه "ذا تاكر كارلسون" مساء الإثنين إن: "السلطات في قطر والسعودية ألقت القبض ليلة أمس، على عملاء يُشتبه بانتمائهم لجهاز الموساد الإسرائيلي، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في كلا البلدين، واصفًا الحادثة بأنها "غريبة جدًا".

Breaking: Tucker Carlson just said that last night, authorities in Qatar and Saudi Arabia arrested Mossad agents who were planning to carry out bombings in those countries.#TuckerCarlson



الصحفي الأمريكي توكر كارلسون: الليلة الماضية ألقت السلطات في قطر والسعودية القبض على عملاء… pic.twitter.com/f3KjXQKLGB — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) March 3, 2026

وتابع الصحفي الأمريكي خلال حديثه، أن إسرائيل تسعى لإلحاق الضرر بدول الخليج لأنها تعتبرها منافسة لها.

وأضاف "كارلسون"، أن إسرائيل تريد إحداث هذا الضرر من خلال إثارة الفوضى والاضطراب.

وتساءل كارلسون: "لماذا قد ينفّذ الإسرائيليون تفجيرات في بلدين خليجيين تعرضا أيضاً لهجوم من إيران؟". وأجاب بأن "إسرائيل تريد إلحاق الضرر بإيران وقطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت، وقد نجحت في ذلك".