إعلان

الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض دراجات نارية ويضبط المتهمين بالغربية

كتب : علاء عمران

01:56 م 03/03/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي دراجتين ناريتين بأداء حركات استعراضية على أحد الطرق السريعة بمحافظة الغربية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما (طالبان، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة). وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد الاستعراض.

وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استعراض دراجات نارية الطرق السريعة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
صحفي أمريكي: اعتقال عملاء موساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات
شئون عربية و دولية

صحفي أمريكي: اعتقال عملاء موساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات
يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة
شئون عربية و دولية

هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان