الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض دراجات نارية ويضبط المتهمين بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي دراجتين ناريتين بأداء حركات استعراضية على أحد الطرق السريعة بمحافظة الغربية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما (طالبان، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة). وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد الاستعراض.

وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.