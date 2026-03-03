هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن إيران لم تُخطر الدوحة مسبقًا بالهجمات الصاروخية، مؤكدًا عدم وجود أي اتصال حالياً مع طهران.

وأضاف الأنصاري في تصريحات صحفية، أن الاستهدافات الإيرانية "ليست مقتصرة على المنشآت العسكرية فحسب، بل شملت كامل الأراضي القطرية".

وأوضح أنه لا توجد معلومات عن وجود أي خلايا للموساد في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الطائرات الإيرانية التي أسقطتها قطر الاثنين دخلت المجال الجوي القطري وتم تحذيرها، وعند تأكيد توجهها نحو الدوحة، تم التعامل معها وفق الإجراءات الدفاعية، ويجري البحث عن أطقمها، مؤكدًا أن مخزونات الصواريخ الاعتراضية لم تُستنفد، وأن الاحتياطات كافية للتعامل مع أي تهديد قائم.

وأشار الأنصاري إلى محاولات فاشلة للاعتداء على مطار حمد الدولي، لافتًا إلى وجود نحو 8 آلاف عالق في الترانزيت داخل الدولة، موضحًا: "أعلنا عن استضافة هؤلاء في فنادق قطرية لحين انتهاء الأزمة، كما تم تأمين عدد من العالقين على متن سفن سياحية".