إعلان

هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة

كتب : محمد جعفر

01:41 م 03/03/2026

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن إيران لم تُخطر الدوحة مسبقًا بالهجمات الصاروخية، مؤكدًا عدم وجود أي اتصال حالياً مع طهران.

وأضاف الأنصاري في تصريحات صحفية، أن الاستهدافات الإيرانية "ليست مقتصرة على المنشآت العسكرية فحسب، بل شملت كامل الأراضي القطرية".

وأوضح أنه لا توجد معلومات عن وجود أي خلايا للموساد في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الطائرات الإيرانية التي أسقطتها قطر الاثنين دخلت المجال الجوي القطري وتم تحذيرها، وعند تأكيد توجهها نحو الدوحة، تم التعامل معها وفق الإجراءات الدفاعية، ويجري البحث عن أطقمها، مؤكدًا أن مخزونات الصواريخ الاعتراضية لم تُستنفد، وأن الاحتياطات كافية للتعامل مع أي تهديد قائم.

وأشار الأنصاري إلى محاولات فاشلة للاعتداء على مطار حمد الدولي، لافتًا إلى وجود نحو 8 آلاف عالق في الترانزيت داخل الدولة، موضحًا: "أعلنا عن استضافة هؤلاء في فنادق قطرية لحين انتهاء الأزمة، كما تم تأمين عدد من العالقين على متن سفن سياحية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران ترامب المرشد الإيراني الهجوم على قطر مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة
شئون عربية و دولية

هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة
انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
شئون عربية و دولية

غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
جنة الصائم

هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان