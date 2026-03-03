شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بالزى الرياضي في ماراثون للمشي نظمته مديرية الشباب والرياضة، ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني الأول. شهد الحدث مشاركة متميزة من 300 شاب وفتاة من مختلف المراحل العمرية، إلى جانب قيادات تنفيذية وجامعية، في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين أبناء المحافظة.

خط سير الماراثون

انطلق الماراثون من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان وصولًا إلى مركز شباب بدر، حيث حرص المحافظ على السير وسط الشباب، بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على تبني أسلوب حياة صحية ونشطة مليئة بالطاقة الإيجابية.

الرياضة وصقل شخصية الشباب

أكد عمرو لاشين أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية لبناء شخصية قوية ومتوازنة، وتساهم في صقل قدرات الشباب البدنية والذهنية، بما يؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة وقادة قادرين على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وأشار المحافظ إلى اهتمام محافظة أسوان بملف الشباب والرياضة، وتسعى لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتنظيم الفعاليات لجميع الفئات العمرية، بالتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير جوهر نبيل، لتنفيذ المزيد من البرامج الرياضية والشبابية خلال المرحلة الحالية.

تعزيز الانتماء والعمل الجماعي

وأوضح أن هذه الفعاليات لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل تهدف لتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وترسيخ القيم الإيجابية، وخلق بيئة محفزة للشباب للتعبير عن طاقاتهم بصورة بناءة تنعكس إيجابيًا على المجتمع.

آراء المشاركين

أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والروح المعنوية العالية، مؤكدين أن مشاركة المحافظ بينهم منحت الحدث طابعًا خاصًا ورسالة واضحة بأن دعم الشباب يعد من أولويات القيادة التنفيذية بالمحافظة.