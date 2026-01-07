إعلان

هلا السعيد بإطلالة كاجوال.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

04:40 م 07/01/2026
    هلا السعيد بإطلالة كاجوال
    اعتمدت هلا تسريحة الشعر المنسدلة
    هلا السعيد بلوك أنيق

تألقت الفنانة هلا السعيد بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مرتدية توب باللون الأسود بأكمام شفافة، ونسقت أسفله بنطلون بنقشة "التايجر".

ونسقت مع إطلالتها حزام أسود عند منطقة الخصر، ساعدها على إبراز قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين تتناغم مع إطلالتها.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل باللون الأسود من خامة الجلد.

وأكملت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة وحلق، وأسورة.

تتميز نقشة التايجر بطابعها الجريء واللافت الذي يمنح الإطلالة حضورا قويا ومميزا، كما يسهل تنسيقها مع مجموعة متنوعة من الألوان، خاصة الدرجات المحايدة مثل الأسود والبني.

ويمنح ارتداء هذه النقشة شعورا بالثقة بالنفس، وفقا لموقع "thewildrose".

