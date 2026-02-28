كتب- محمود الطوخي

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، تحذيرا إلى السكان في محيط مجمع "جي" الصناعي بمدينة أصفهان الإيرانية، استعدادا لقصفه ضمن بنى تحتية عسكرية في المنطقة خلال الدقائق القليلة المقبلة.

تفاصيل الإنذار الإسرائيلي العاجل لسكان أصفهان

وطالب جيش الاحتلال في بيان مرفق بخرائط توضيحية، الإيرانيين المتواجدين في المجمع بضرورة الإخلاء والابتعاد عن الموقع فورا، مؤكدا أن العمليات الوشيكة ستتركز على بنى تحتية عسكرية.

وتضمن الإنذار توجيهات محددة لسكان "قرية مزرعة" المتاخمة للموقع، حيث نصت التعليمات على الدخول الفوري إلى المنازل والالتزام بالبقاء فيها حتى ساعات الصباح.

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من الاقتراب من المجمع الصناعي المستهدف في مدينة أصفهان الإيرانية عقب الضربة حفاظا على السلامة العامة.

الجيش الإسرائيلي يقصف منظومة الدفاع الإيراني

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن جيش الاحتلال تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت منظومة الدفاع الاستراتيجي الإيرانية.

وقال البيان: "استهدفت إحدى الضربات منظومة الدفاع الجوي المتقدمة SA-65 المتمركزة في منطقة كرمانشاه غرب إيران"، مؤكدا أن الجيش ألحق أضرارا جسيمة بمنظومة الدفاع التابعة للنظام الإيراني