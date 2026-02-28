إعلان

انفجار عنيف يهز برجًا سكنيًا في البحرين إثر هجوم بمسيرة إيرانية (فيديو)

كتب - مصطفى الشاعر

08:25 م 28/02/2026

طائرة إيرانية مُسيرة

استهدفت طائرة مسيرة إيرانية برجا سكنيا في البحرين، ما أسفر عن وقوع انفجار ضخم هز أركان المنطقة، في تطور خطير يعكس اشتعال فتيل المواجهة الإقليمية الشاملة، لتشتعل "جبهة الخليج" ضمن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية المفتوحة على إيران.

وردا على ضربات المحور الأمريكي الإسرائيلي، أطلقت إيران سربا من المسيرات والصواريخ استهدفت محيط مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين؛ وبينما أكد "الدفاع البحريني" اعتراض عدد من الأهداف، أقر بوقوع إصابات مادية وبشرية نتيجة شدة الانفجارات.

وقد وسعت إيران دائرة استهدافاتها لتشمل دول "الكويت والإمارات وقطر"؛ ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، حيث طالت الضربات منشآت حيوية ومطارات دولية في قلب منطقة الخليج، ما أدى إلى ارتباك شديد في حركة الملاحة الجوية الإقليمية.

يأتي هذا الهجوم بمسيرة إيرانية في وقت تشهد فيه المنطقة انفجارا عسكريا متسارعا، حيث انتقلت المواجهة من التهديدات اللفظية إلى الاستهداف المباشر للمنشآت الحيوية والسيادية، مما يضع أمن الخليج أمام اختبار هو الأصعب، وسط مخاوف من ردود فعل دولية قد تُشعل جبهات جديدة.

