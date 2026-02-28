إعلان

الخارجية الإيرانية: خامنئي والرئيس بزشكيان بصحة جيدة

محمود الطوخي

08:57 م 28/02/2026 تعديل في 09:14 م

آية الله علي خامنئي

كتب- محمود الطوخي
قال المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية إسماعيل بقائي، السبت، إن الرئيس مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى علي
خامنئي "بصحة جيدة".

الخارجية الإيرانية تؤكد صحة الرئيس والمرشد الأعلى

وأكد بقائي في تصريحات لشبكة أن الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، والمرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، "بصحة جيدة"أيه بي سي نيوز".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت إسرائيل إنها "قضت على العديد من كبار المسؤولين" في إيران، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى بشأن ذلك.

الخارجية الإيرانية.. المسار السلمي والبرنامج النووي

واعتبر بقائي أن الولايات المتحدة "خانت الدبلوماسية، قائلا: "لقد تم خيانة الدبلوماسية للمرة الثانية خلال الأشهر التسعة الماضية".

وأوضح بقائي: "لقد دخلنا في هذه المفاوضات بكل حسن نية وجدية".
وقال إن الحديث عن البرنامج النووي الإيراني كان جزءا من "حملة تضليل" ضد بلاده، مشددا على أن: "إيران لم تكن تسعى لامتلاك أسلحة نووية".

الخارجية الإيرانية: الهجمات حرب اختيارية للإدارة الأمريكية

وأشار بقائي، إلى أن إيران تشن هجمات على دول أخرى في الخليج لأن الولايات المتحدة تستخدم أراضيها لشن هجومها على إيران.
وأكد بقائي أن: "هذه حرب اختيارية من قبل الإدارة الأمريكية. نحن ندافع عن أنفسنا".

علي خامنئي مسعود بزشكيان إسماعيل بقائي إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران

