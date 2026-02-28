إعلان

الرئيس السيسي يُجري اتصالا برئيس الوزراء العراقي

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:57 م 28/02/2026

الرئيس السيسي يُجري اتصالا برئيس الوزراء العراقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بمحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق الشقيق، وذلك على إثر الاعتداءات التي تعرض لها العراق اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على دعم مصر للعراق الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه، وتضامنها مع موقف الحكومة العراقية الرافض للزج بالعراق في التصعيد الحالي، كما شدد السيد الرئيس على موقف مصر الرافض لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال عكس توافقاً في الرؤى بين مصر والعراق حول ضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل لحلول سياسية للأزمة الراهنة، وقد أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره للرئيس على موقف مصر الدائم والمعتاد في دعم سيادة العراق وسلامة أراضيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخارجية الإيرانية: خامنئي والرئيس بزشكيان بصحة جيدة
شئون عربية و دولية

الخارجية الإيرانية: خامنئي والرئيس بزشكيان بصحة جيدة
"الزمالك هو الفريق الأقوى".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
دراما و تليفزيون

"الزمالك هو الفريق الأقوى".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
انفجار عنيف يهز برجًا سكنيًا في البحرين إثر هجوم بمسيرة إيرانية (فيديو)
شئون عربية و دولية

انفجار عنيف يهز برجًا سكنيًا في البحرين إثر هجوم بمسيرة إيرانية (فيديو)
وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار
أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار
"الزموا المنازل".. تعليمات طارئة في الإمارات للسكان بسبب التطورات الإقليمية
شئون عربية و دولية

"الزموا المنازل".. تعليمات طارئة في الإمارات للسكان بسبب التطورات الإقليمية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد