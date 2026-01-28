خطفت الأنظار بالأسود.. معلومات عن إطلالة يسرا في أحدث ظهور

تألقت الفنانة كارمن بصيص بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت كارمن فستانا طويلا باللون الأسود، مصنوعا من خامة الدانتيل وبصيحة "الأوف شولدر"، مع تصميم انسيابي يبرز جمال القوام.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، والإطلالة من تنسيق "سيدريك حداد".

اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا من تنفيذ خبير التجميل اللبناني أليسون فيتواكي.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي من صالون التجميل "باتريك ومارسيل".

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود، وكلاتش ذهبي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق، وعدة أساور من دار "بولجاري".

