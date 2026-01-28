ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مايان مرتدية جاكيت قصير باللون الوردي بأكمام مزينة بالريش، نسقت معه جيب قصير بنفس الصيحة.

الإطلالة من "فالنتينو" دار أزياء إيطالية فاخرة.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل صفية قاسم.

واختارت مايان تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل "بنقشة التايجر" باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

اقرأ أيضا:

لماذا تعتمد ياسمين عبد العزيز اللون الأحمر على بوسترات رمضان؟- مصممة أزياء توضح

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

أبرز إطلالات النجوم والنجمات في عرض أزياء ديور للرجال 2026

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها



"قميص وجيب قصير".. نورهان منصور بلوك جريء





