إعلان

"جاذبية اللون الوردي".. مايان السيد بإطلالة جذابة

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 28/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مايان السيد بإطلالة جذابة
  • عرض 3 صورة
    اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مايان مرتدية جاكيت قصير باللون الوردي بأكمام مزينة بالريش، نسقت معه جيب قصير بنفس الصيحة.

الإطلالة من "فالنتينو" دار أزياء إيطالية فاخرة.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل صفية قاسم.

واختارت مايان تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل "بنقشة التايجر" باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

اقرأ أيضا:

لماذا تعتمد ياسمين عبد العزيز اللون الأحمر على بوسترات رمضان؟- مصممة أزياء توضح

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

أبرز إطلالات النجوم والنجمات في عرض أزياء ديور للرجال 2026

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

"قميص وجيب قصير".. نورهان منصور بلوك جريء


مايان السيد إطلالة مايان السيد إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
اقتصاد

قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس
حوادث وقضايا

سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس
هبوط أرضي في سموحة الجديدة بالإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل - صور
أخبار المحافظات

هبوط أرضي في سموحة الجديدة بالإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل - صور
ماذا يعني تسجيل جامعة القاهرة "صفر سحب أبحاث علمية" خلال 2025؟
جامعات ومعاهد

ماذا يعني تسجيل جامعة القاهرة "صفر سحب أبحاث علمية" خلال 2025؟
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون