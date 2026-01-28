إعلان

رغم إعلان ويتكوف.. مسؤولون أمريكيون: لا نجري أي محادثات مع إيران حاليًا

كتب : محمود الطوخي

06:28 م 28/01/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضرورة التوصل إلى "اتفاق سريع" بشأن برنامجها النووي، محذرا من أن أي هجوم أمريكي جديد على البلاد سيكون "أسوأ بكثير" من الهجمات السابقة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أمر فيه ترامب بتعزيز الوجود العسكري في منطقة الخليج تحسبا لضربة محتملة، ما وضع إيران وإسرائيل ودولا إقليمية أخرى في حالة تأهب قصوى منذ عدة أيام.

وصرح ترامب لموقع "أكسيوس"، بأن الأسطول الأمريكي الموجود قبالة السواحل الإيرانية حاليا أكبر من الأسطول الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا.

وأكد في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن أسطولا ضخما يتجه نحو إيران بسرعة، قائلا: "إنه مستعد وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة وعنف إذا لزم الأمر".

ورغم هذا التصعيد، لا تزال طبيعة المهمة العسكرية غير واضحة تماما؛ إذ تتراوح الخيارات بين توجيه ضربات محدودة لمعاقبة النظام على قمع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل الآلاف، أو شن عملية أكبر لزعزعة استقرار النظام وإشعال احتجاجات جديدة.

وأعرب ترامب، عن أمله في أن تبدأ طهران مفاوضات سريعة للوصول إلى "صفقة عادلة ومنصفة" تضمن عدم امتلاكها أسلحة نووية. و

ذكّر الرئيس الأمريكي، إيران بعملية "مطرقة منتصف الليل" التي أدت سابقا لتدمير أجزاء من البرنامج النووي نتيجة عدم إبرام اتفاق، مشددا على أن "الوقت ينفد" وأن الهجوم القادم سيكون أقسى بكثير.

مع ذلك، أشار البيت الأبيض إلى أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، وأنه لا يزال منفتحا على الحل الدبلوماسي "إذا أرادت إيران التحدث".

من جانبها، ردت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بتذكير واشنطن بأن حروب أفغانستان والعراق أهدرت أكثر من 7 تريليونات دولار وفقدت 7000 جندي أمريكي، مؤكدة استعداد طهران للحوار القائم على الاحترام المتبادل، لكنها حذرت من أنها ستدافع عن نفسها وترد "كما لم تفعل من قبل" إذا تعرضت للضغط.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديدات العسكرية "لا يمكن أن تكون فعالة"، مطالبا واشنطن بالتخلي عن "المطالب المفرطة" والقضايا غير المعقولة إذا أرادت التفاوض، نافيا أن تكون بلاده قد طلبت بدء المحادثات.

وكشف مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس"، عن غياب مفاوضات جادة مباشرة حاليا، وسط وساطات تقودها السعودية وتركيا وقطر لتبادل الرسائل بين الطرفين.

وأجرى ترامب اتصالا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلاه تنسيق تركي إيراني بين هاكان فيدان وعراقجي لتخفيف التوترات.

كذلك، بحث عراقجي الأزمة مع وزيري خارجية قطر والسعودية، حيث حذر الجانبان من العواقب الخطيرة لأي تصعيد على استقرار المنطقة.

وأعلنت السعودية والإمارات، علنا رفضهما السماح للولايات المتحدة باستخدام مجالهما الجوي لشن ضربات ضد إيران.

وأفادت تقارير، بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وعراقجي يتبادلان الرسائل النصية أحيانا عبر تطبيق "سيجنال"، التي كانت أحد أسباب عدم شن ترامب ضربة عسكرية في وقت سابق من هذا الشهر، رغم تأكيد عراقجي عدم وجود اتصالات في الأيام الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي إيران إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
اقتصاد

سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
رياضة عربية وعالمية

أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد
رياضة عربية وعالمية

"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون