إعلان

الجلباب الصعيدي يزين حفلات زفاف المشاهير.. مصممة أزياء تعلق

كتب : شيماء مرسي

02:00 م 19/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنان محمد خميس
  • عرض 3 صورة
    الفنان محمد خميس بالجلباب الصعيدي في حفل زفافه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف المطرب ويجز أنظار متابعيه بعد نشر صورة له مع زوجته العراقية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وأطل ويجز بـ جلباب صعيدي باللون الأسود ونسق معه عباءة بنفس اللون.

وظهرت زوجته بجانبه مرتدية فستان طويل باللون الأوف وايت مصنوع من الشيفون وبأكمام منفوشة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة والمحتشمة.

الجلباب الصعيدي.. اختيار لافت لنجوم الفن في حفلات الزفاف

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها أحد المشاهير الجلباب في حفل زفافه، إذ سبق أن ارتدى الفنان محمد خميس الجلباب الصعيدي في حفل زفافه منذ فترة.

تعليق مصممة الأزياء

كشفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لمصراوي إن ارتداء الزي الصعيدي في حفلات الزفاف يدل على تمسك ويجز بالعادات والتقاليد والأصول الصعيدية والاعتزاز بالهوية والتراث.

وأضافت الشوربجي: "الزي الصعيدي يمنح الرجل وقارًا وهيبة وأناقة".

وأشارت زينب: "العروس ظهرت بإطلالة بسيطة ومحتشمة جسدت روح التقاليد والذوق الرفيع".

وتابعت مصممة الأزياء: "الجلباب كان مناسبا لقوام كلا من المطرب ويجز والفنان محمد خميس، وأبرز أناقتهما بشكل لافت".

أصل الجلباب الصعيدي

كشف الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر في تصريح خاص لـ "مصراوي" أصل الجلباب الصعيدي.

قال الخبير الأثري: "الجلباب الصعيدي ذو السبعة فتحات عند الصدر والذي يخلو من الياقة، يعتبر نموذجا قديما جدا، وقد عثر عليه في معابد المصريين القدماء، مثلما حدث في معبد الكاهن خا".

وأضاف عامر: "هذا التصميم يرجع إلى جذور تاريخية عميقة، إذ يظهر الارتباط بينه وبين قميص "طرخان"، الذي يمثل أقدم قطعة ملابس في تاريخ البشرية، وذلك لتشابهه معه في تصميم الفتحات السبع".

وأشار أحمد: "الجلباب يمثل جزءا مهما من تاريخ مصر، كما أن المصريين القدماء كانوا يرتدون ملابس طويلة فضفاضة مشابهة في تصميمها للجلباب الحالي".

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. أسماء جلال بفستان جذاب في حفل Joy Awards

بالأسود.. لبلبة بإطلالة جذابة في في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards

ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards

الجلباب الصعيدي ويجز حفل زفاف ويجز موضة حفلات الزفاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
زووم

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. التطبيق بعد 6 أشهر
أخبار مصر

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. التطبيق بعد 6 أشهر
" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا أختي بالذبح لو بلغت
حوادث وقضايا

قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا أختي بالذبح لو بلغت
"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح