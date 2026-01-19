كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

خطف المطرب ويجز أنظار متابعيه بعد نشر صورة له مع زوجته العراقية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وأطل ويجز بـ جلباب صعيدي باللون الأسود ونسق معه عباءة بنفس اللون.

وظهرت زوجته بجانبه مرتدية فستان طويل باللون الأوف وايت مصنوع من الشيفون وبأكمام منفوشة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة والمحتشمة.

الجلباب الصعيدي.. اختيار لافت لنجوم الفن في حفلات الزفاف

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها أحد المشاهير الجلباب في حفل زفافه، إذ سبق أن ارتدى الفنان محمد خميس الجلباب الصعيدي في حفل زفافه منذ فترة.

تعليق مصممة الأزياء

كشفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لمصراوي إن ارتداء الزي الصعيدي في حفلات الزفاف يدل على تمسك ويجز بالعادات والتقاليد والأصول الصعيدية والاعتزاز بالهوية والتراث.

وأضافت الشوربجي: "الزي الصعيدي يمنح الرجل وقارًا وهيبة وأناقة".

وأشارت زينب: "العروس ظهرت بإطلالة بسيطة ومحتشمة جسدت روح التقاليد والذوق الرفيع".

وتابعت مصممة الأزياء: "الجلباب كان مناسبا لقوام كلا من المطرب ويجز والفنان محمد خميس، وأبرز أناقتهما بشكل لافت".

أصل الجلباب الصعيدي

كشف الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر في تصريح خاص لـ "مصراوي" أصل الجلباب الصعيدي.

قال الخبير الأثري: "الجلباب الصعيدي ذو السبعة فتحات عند الصدر والذي يخلو من الياقة، يعتبر نموذجا قديما جدا، وقد عثر عليه في معابد المصريين القدماء، مثلما حدث في معبد الكاهن خا".

وأضاف عامر: "هذا التصميم يرجع إلى جذور تاريخية عميقة، إذ يظهر الارتباط بينه وبين قميص "طرخان"، الذي يمثل أقدم قطعة ملابس في تاريخ البشرية، وذلك لتشابهه معه في تصميم الفتحات السبع".

وأشار أحمد: "الجلباب يمثل جزءا مهما من تاريخ مصر، كما أن المصريين القدماء كانوا يرتدون ملابس طويلة فضفاضة مشابهة في تصميمها للجلباب الحالي".

